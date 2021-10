Corona-Lage: „Wir befinden uns an Wendepunkt!“

Mehr als 5000 Erstimpfungen in der Kalenderwoche 39, mehr als 4000 in der Kalenderwoche 40, in der Vorwoche dann nur noch 3700, diese Woche werden es noch weniger sein: Der Trend in der Steiermark ist eindeutig, ein neuer Tiefstand ist erreicht. Mittlerweile gibt es deutlich mehr Auffrischungsimpfungen pro Woche, insgesamt haben bereits mehr als 43.000 Personen den dritten Stich - nur in Tirol sind es im Bundesländervergleich mehr.