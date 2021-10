Kostümbildnerinnen plaudern aus Nähkästchen

Rindler-Schantl: „Und so wollen wir auch nicht arbeiten, für die Promis hat das Wissen um das Kostüm ja maßgeblich damit zu tun, dass sie sich drauf einstellen können und wissen, was auf die zukommt. Sie können mit dem Kostüm proben, man kann schauen, wo jemand ein Problem hat und das ordentlich lösen, nicht Husch-Pfusch. Am Anfang mussten wir da schon viel adaptieren, damit nichts hallt und so weiter.“ Was steht als Nächstes an? „Ich habe noch eine Produktion an der Neuen Oper Wien, die aufgrund von Corona in den Herbst geschoben wurde“, erzählt Saha. „Und ich fange demnächst mit Dr. Dolittle im Dschungel Wien an – mit Tierkostümen, aber nicht nur, das wird eine sehr bunte Angelegenheit“, lacht Rindler-Schantl. „Das hat am 7. Jänner Premiere. Danach kommt der Bockerer in Kobersdorf im Burgenland - aber es kommen laufend Anfragen herein, oft kommen Theater erst kurzfristig drauf, dass sie noch etwas brauchen, was sie selbst nicht fertigen können, oder was nicht so funktioniert wie gedacht."