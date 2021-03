Sandra Pires gewinnt „The Masked Singer Austria“

In der letzten Sendung wurden die letzten drei Kandidaten enthüllt und so erfuhr man auch noch, wer auf Platz drei landete und in der Maske der Gelse und steckte. Es war zur großen Überraschung des Ratepanels Sasa Schwarzjirg, Elke Wilkens, Rainer Schönfelder und Gast Nadine Beiler der „SOKO Kitz“-Kommissar Jakob Seeböck. Sein Name ist während der gesamten Staffel nie gefallen.