6000 alte Münzen in Rainbach im Mühlkreis entdeckt

Mitte Februar, auf einer Baustelle in Rainbach: Zwischen Stein und Mörtel blinkte es plötzlich silbern. Die Finder sammelten mühselig den verstreuten Schatz ein und verständigten das Bundesdenkmalamt. Inzwischen hat die OÖ Landes-Kultur GmbH ihn erworben, wird ihn in den nächsten Monaten restaurieren und beforschen. Fix ist bereits, dass der einstige Besitzer die 6000 Silberlinge in Stoff eingeschlagen und in einem Tontopf im Fundament des Bauernhofs versteckt hatte.