Die kleine Botin steht über den Dingen

Es klingt so profan, aber es ist tatsächlich immens hilfreich, den Ort des Geschehens ein Stück weit zu verlassen, um die Sicht zu klären und sich zu sammeln. Das ist mir zuletzt ganz besonders schön bewusst geworden, als ich zum ersten Mal in einem Heißluftballon mitfahren konnte. Mit der zunehmenden Höhe und der immer größer werdenden Distanz zu meinen Aufgaben, To-dos und Verantwortlichkeiten, hatte ich mehr und mehr das Gefühl, „über den Dingen zu schweben“. Ich übte mich auch im Loslassen, denn wie bei so einem Ausflug der konkrete Landeort nicht vorausgesagt werden kann, ist es auch im Alltag nicht möglich, alles zu bestimmen.