VSV schnappt sich mit Oleksuk einen Top-Einfädler

Vertrag bis Saisonende

Mit den Südtirolern wurde er 2017/18 sogar Meister, in den fünf Jahren kam er in den 283 Spielen auf 60 Tore und 100 Vorlagen. Der Center unterschrieb vorerst einen Vertrag bis Saisonende, ist am Freitag am Vormittag mit der Familie bereits eingetroffen.