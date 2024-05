So gelingt die perfekte Überraschung zu Muttertag

Raus in die freie Natur und gemeinsam was erleben

Kärnten bietet aber nicht nur eine ausgezeichnete Küche. Auch die einmalige Landschaft lässt sich als Muttertagsgeschenk perfekt nutzen. Sei es das Flanieren an einer der Promenaden an den Kärntner Seen, oder eine Wanderung auf einen der heimischen Berge. Für sportbegeisterte Familien nicht nur etwas zum Auspowern, sondern in der freien Natur werden auch gemeinsame Erlebnisse gemacht, die so schnell sicher nicht vergessen werden.