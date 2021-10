Es war ein müder Rachefeldzug, den der um viele Jahre gealterte Ex-Kanzler Christian Kern - nach Interviews im „Standard“ und im „Falter“ - am Dienstagabend in der „ZIB 2“ fortführte. Die aufgetauchten Chats, so Kern, seien der Beweis, dass die Truppe um Sebastian Kurz die Arbeit der Großen Koalition massiv sabotiert und den damaligen ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner schließlich zu Fall gebracht habe.