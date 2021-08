Inflation auf höchstem Wert seit Dezember 2011

OeNB: Hoher Wert nur vorübergehend

Die Inflation in Österreich werde nur vorübergehend hoch sein, betont Notenbank-Gouverneur Robert Holzmann. Die langfristigen Trends, die in der Vergangenheit zu niedrigen Preisen geführt hätten, seien nach wie vor da. Diese Trends würden sich durchsetzen und damit die Inflationsrate nächstes und übernächstes Jahr sinken, meinte der Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) in einem am Montagabend in der ORF-„ZiB2“ ausgestrahlten Interview vom Forum Alpbach in Tirol.