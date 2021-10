Baustelle Riesentorlauf: Das muss sich ändern

Katharina Liensberger:

Die 24-jährige Vorarlbergerin hat mit WM-Bronze in Cortina im Februar die Riesentorlauf-Trendwende eingeleitet. „Ich will auch in dieser Disziplin dorthin, wo ich im Slalom bin“, sagt sie frech. Im Slalom ist Katharina nämlich Marktführerin - in Sölden schaffte es seit 2014 (1. Veith, 3. Brem) aber keine ÖSV-Dame mehr auf das Podest.