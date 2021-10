NASCAR-Fahrerin hat Freude abseits der Rennstrecke

Ende einer guten Saison

Bislang lief es für Loibnegger hervorragend: sechs Stockerlplätze in der ersten Saison bei Rennen in Spanien, Belgien, Kroatien und England. Gleich nach dem Finale in Vallelunga beginnen die Vorbereitungen fürs nächste Jahr. „2021 war meine wichtigste Saison, eine tolle Ausgangsposition für 2022“, freut sich die 26-Jährige.