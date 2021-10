Loibnegger fährt mit Vollgas Richtung Amerika

„Großes Ziel für heuer ist der Sieg in der Ladies Trophy. Dann winkt ein Gastauftritt bei einem Rennen in der amerikanischen NASCAR-Serie - das ist das Ziel“, schildert Alinas Manager Robert Wagner. In den zwei verbleibenden Rennen werde es in dieser Wertung wohl auf einen Zweikampf mit der Italienerin Arianna Casoli hinauslaufen. „Es kann alles passieren, aber es sieht derzeit gut aus“, so Wagner.