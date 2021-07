Freie Fahrt auf Weg zum Profi

Im Rahmen des Projektes motorSPORTaktiv.at bieten Loibnegger und Wagner regelmäßig Fahrer-Recruitments. Jeder, der sich als zukünftiger Rennfahrer sieht, kann teilnehmen. Diese Castings finden auf verschiedenen Strecken auf Asphalt oder Schotter sowie im Winter auf Eis und Schnee statt. Für die Jugend ist ebenfalls bestens gesorgt: Sieben- bis 16-Jährige können ihr Geschick in der Kids Academy und in Kart-Camps in der Speedarena Rechnitz unter Beweis stellen. Es gibt immer zwei Gruppen von Teilnehmern: Die einen machen just4fun mit, die anderen haben ernste Absichten, Rennfahrer zu werden. „Genau so begann auch meine Karriere, als ich 2017 bei einem Kartrennen von Robert Wagner entdeckt worden bin“, motiviert Loibnegger all jene, die Profi werden wollen. „Einfach mit Herz dabei sein.“