Ländle-Team: „Spinnen“ für den guten Zweck

Punkt 8.10 Uhr fällt am Donnerstag im Bürser „Zimbapark“ der Startschuss zur „24 Stunden Radchallenge“. Dann wird in der dortigen „Hervis“-Filiale von fünf Vorarlberger Sportgrößen 24 Stunden lang kräftig für die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“ in die Pedale ihrer Spinning-Bikes getreten.