Koalas werden gegen Sex-Krankheit geimpft

Forscher: „Wir wissen, dass der Impfstoff sicher ist“

Die Impfung soll nun Abhilfe schaffen. In einer Studie sollen vorerst 400 Tiere gegen Chlamydien immunisiert werden. Dazu ist eine Dosis des Vakzins nötig, gleichzeitig bekommen die Koalas einen Mikrochip, bevor sie wieder freigelassen werden. In den nächsten drei Monaten ist geplant, die Impfkampagne auf das Moggill Koala Rehabilitation Center und das RSPCA Wildlife Hospital in Queensland auszuweiten. In früheren Studien hat sich das Vakzin bereits bewährt: „Wir wissen, dass der Impfstoff sicher ist. Er macht überhaupt keine Probleme“, so Peter Timms, Professor für Mikrobiologie an der University of the Sunshine Coast laut der Zeitung „The Guardian“.