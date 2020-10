Stress lässt Zahl der Koalas dramatisch sinken

Maximal noch 85.000 Exemplare

Der Koala ist ein in Down Under endemischer Beutelsäuger, der den Großteil des Tages in Bäumen sitzend verschläft und sich ausschließlich von Eukalyptusblättern ernährt. Die Australian Koala Foundation schätzte bereits 2018, dass es maximal noch 85.000 Koalas gibt, womöglich sind es aber noch viel weniger.