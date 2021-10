US-Missionare von bewaffneter Bande entführt

In Haiti ist eine Gruppe von Missionaren entführt worden. Zwölf Erwachsene und fünf Kinder seien von Kriminellen verschleppt worden, teilte die Hilfsorganisation Christian Aid Ministries am Sonntag mit. Bei den Entführungsopfern handle es sich um 16 US-Bürger und eine Person aus Kanada. „Wir erbitten Gottes Führung für eine Lösung“, hieß es in einer Mitteilung der Gruppe. „Die Behörden suchen nach Wegen, um zu helfen.“