Raffl verliert mit Dallas bei Boston 1:3

Der Kärntner Michael Raffl hat am Samstag in der National Hockey League (NHL) mit den Dallas Stars die erste Saisonniederlage erlitten. Die Texander unterlagen bei den Boston Bruins 1:3, Raffl verzeichnete einen Torschuss. Es war das zweite Spiel der Stars in dieser Spielzeit, am Donnerstag hatte es einen 3:2-Sieg nach Verlängerung bei den New York Rangers gegeben.