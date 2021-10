Die Rolle der Landeshauptleute beim Kurz-Rücktritt

„Es hätte ja auch durchaus eintreten können, dass die ÖVP in Zusammenarbeit mit den Bundesländer-Parteien zur Einsicht kommt, dass der Bundeskanzler jetzt einen Misstrauensantrag ‚erfolgreich über sich ergehen lassen muss‘, aber die Regierungsform immer noch die Beste ist und dass die ÖVP-Ministerinnen und -Minister im Amt bleiben. Was hätte das zur Konsequenz gehabt? Dass wir wahrscheinlich relativ rasch ÖVP-Vorschläge für einen neuen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin gehabt hätten“, so Kogler im Interview.