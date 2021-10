Salzburg: Van Gerwen und Price ohne Probleme

Van Gerwens Gegner, der Kroate Boris Krcmar, war letztlich chancenlos und zog mit 2:6 klar den Kürzeren. Am Samstag trifft van Gerwen in der zweiten Runde auf den Engländer Ryan Searle, der am Freitag seinen Landsmann Michael Smith mit 6:4 - nach 2:4-Rückstand - bezwungen hatte.