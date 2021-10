Suljovic zieht bei Heim-EM ins Achtelfinale ein

Mensur Suljovic hat bei der Darts-Heim-EM in Salzburg einen Start nach Maß hingelegt. Der 49-Jährige fertigte den Engländer Adam Hunt am Donnerstag in der Salzburgarena zur großen Freude auch der Fans kurz vor Mitternacht mit 6:2 ab. Im Achtelfinale bekommt es Österreichs Aushängeschild überraschend nicht mit Titelverteidiger Peter Wright zu tun.