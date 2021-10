Einigung im Streit um Kindergarten-Lüftung

Für einiges an Diskussionen gesorgt hat ein Gemeinderatsbeschluss zu einer Lüftungsanlage im Kindergarten in Neusiedl am See. Denn nach gefälltem Beschluss tauchten Zweifel auf, ob sich die Stadt die Anlage überhaupt leisten kann. Jetzt gibt es eine finanziell verträgliche Lösung, mit der alle leben können. Die politische Diskussion dürfte aber weiter gehen.