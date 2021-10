„Für Gratulation ist es aber noch viel zu früh“

„Wir plakatieren noch immer und betreiben auch in den sozialen Netzwerken noch Werbung“, ist für Peter Rechberger von der Bürgerliste Miteinander in Reichenau die Stichwahl ums Bürgermeisteramt keine „gmahde Wiesn“. Dabei scheint er nach dem Rückzug von Noch-Bürgermeister Hermann Reingruber als einziger Kandidat auf der Liste auf. Die Wähler können aber auch ein „Nein“ ankreuzen. Erhält Rechberger am 24. Oktober nicht 50 Prozent plus eine Stimme, muss der Gemeinderat den neuen Bürgermeister wählen. In der 24-jährigen Geschichte der Bürgermeister-Direktwahlen hat es dies aber noch nie gegeben.