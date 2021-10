Brutale Messerattacke auf britischen Abgeordneten

Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien ist am Freitag Opfer einer Messerattacke geworden. Ein Angreifer stach während einer Bürgersprechstunde mehrfach auf David Amess in seinem Wahlkreis in der Grafschaft Essex ein. Über den Gesundheitszustand des 69-jährigen Politikers war zunächst nichts bekannt.