Warum Ex-Mitarbeiterin Facebook zerschlagen will

Es ist nicht der erste Skandal, mit dem sich Facebook herumschlagen muss, aber wohl der bisher prominenteste. Die schwersten Vorwürfe: Facebook habe Studien zu Instagram durchgeführt, die belegen würden, dass vor allem Teenager durch die Nutzung der App anfälliger für Essstörungen und Depressionen werden. „Anstatt damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder die Erkenntnisse in ihre Produkte einzubauen, haben sie das einfach verschwiegen“, so Wimmer. Aber damit nicht genug: „Facebook hat 2018 den Algorithmus geändert, weil die Nutzungszahlen gesunken sind. Plötzlich hat der Algorithmus wütende und generell emotionale Postings bevorzugt. Dass das nicht gut für das Social-Media-Klima ist, hat man an Mark Zuckerberg herangetragen. Er hat sich bewusst dafür entschieden, nichts rückgängig zu machen.“