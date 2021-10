Häftling schlug Aufseher: „Her mit dem Schlüssel!“

Häftling drehte durch

Im Sommer dieses Jahres verbüßte der Tischler in der Justizanstalt Eisenstadt gerade eine 20-monatige Haftstrafe wegen Sachbeschädigung, als bei ihm alle Sicherungen durchbrannten. Während er in der Anstaltswerkstatt arbeitete, forderte der bisherige Musterhäftling einen Justizwachbeamten auf, ihm den Schlüssel zu geben: „Ich will raus.“