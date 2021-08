So hilft die „Krone Tierecke“ nach Animal Hoarding

„Krone Tierecke“ übernimmt die meisten Hunde

Als eine der Ersten half die „Krone Tierecke“, sorgt für die medizinische Versorgung und nahm die meisten Hunde auf - 30 Chihuahuas, eventuell noch mehr, werden durch uns in der Tierpension Schandl betreut. Die weiteren Zwerghunde werden auf die Tierheime Dechanthof, Wiener Neustadt, Bruck, Ternitz, Baden, Krems und St. Pölten aufgeteilt, dort aufgepäppelt und hoffentlich eines Tages an Zuhause vermittelt, in denen sie artgerecht und liebevoll gehalten werden...