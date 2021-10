NEOS: „Es braucht moralische Standards!“

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger vermisst in der aktuellen politischen Situation in Österreich die moralische Verantwortung. In gleichem Maße zweifelt sie daran, dass die gegenwärtige Regierung über längere Zeit stabil bleiben wird. Meinl-Reisinger wünscht sich umfassende Aufklärung, schärfere Gesetze und appelliert an die Regierung, verständliche Ziele in der Corona-Krise festzulegen.