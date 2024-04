Massengräber: Weißes Haus will Antworten Israels

Wie berichtet, hatte die Hamas-Zivilschutzbehörde am Montag mitgeteilt, etwa 200 Leichen in Massengräbern in einem Krankenhaus im Süden des Gazastreifens entdeckt zu haben. Insgesamt sollen auf dem Gelände 283 Leichen gefunden worden sein. Dort hatten seit Kriegsbeginn zahlreiche vertriebene Zivilpersonen Zuflucht gefunden. „Dies ist etwas, das uns zwingt, eine unabhängige Untersuchung aller Verdachtsmomente und aller Umstände zu fordern“, sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, zu den Massengräbern.