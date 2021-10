Kurz: Von der Regierungs- auf die Abgeordnetenbank

ÖVP-Ermittlungen und Budget werden erneut thematisiert

Im Nationalrat gehen die Dinge am Donnerstag ihren gewohnten Gang: Die SPÖ will die Umfragen-Affäre in einer Dringlichen Anfrage debattieren. Das Budget 2022 wandert nach der „Ersten Lesung“ zur weiteren Behandlung inklusive Expertenhearing in den Budgetausschuss; im Plenum beschlossen werden soll es am 18. November. Wenig spektakulär ist das Programm nach der Budgetdebatte. Auf der Tagesordnung stehen eine Reihe von Entschließungsanträgen, Berichte des Rechnungshofes und über Bürgerinitiativen und Petitionen.