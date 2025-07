Freilernen statt Schule: Eltern fassen Strafe aus

„Sie lernen mit dem Leben“

Häuslicher Unterricht ist in Österreich grundsätzlich erlaubt – man muss es allerdings bei der Bildungsbehörde rechtzeitig melden. Was in diesem Fall nicht geschehen ist. Drei Jahre lang war das Mädchen in der Volksschule, ihr kleiner Bruder ein Jahr. Seit diesem Schuljahr besuchen sie zweimal wöchentlich eine Projektgruppe und lernen zu Hause ohne Lehrplan (Freilernen).