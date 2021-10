Sportlerwahl: „Gewinner muss ein Krügerl zahlen“

Ohne Liensberger

Anna Kiesenhofer wird in Begleitung ihrer Schwester Jutta „antanzen“. Für das passende Outfit hat sie gesorgt. „Ich hab einige Kleider bestellt, eins davon wird schon passen“, so die 30-Jährige. Lisa Hauser unterbricht ihr Training - vier Stunden Anreise aus Reith. „Ich freue mich auf diese Veranstaltung. Klar steht das Training im Vordergrund, aber dafür macht man gerne einen Tag Pause.“ Denn bisher hat sich die Biathlon-Weltmeisterin die Gala nur im Fernsehen angesehen. Diesmal steht sie selbst im Rampenlicht - auch wenn die Chancen zu gewinnen gegen Olympiasiegerin Kiesenhofer eher gering sind. Und mit Katharina Liensberger ist auch noch eine Slalom-Weltmeisterin unter den drei Nominierten. Die allerdings nicht zur Gala kommt. „Es ist eine sportliche Entscheidung, und es tut mir auch richtig leid. Aber es ist gerade die wichtigste Zeit im Jahr. Ich kann am Rennhang in Sölden trainieren und muss das voll ausnutzen.“