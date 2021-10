„Grenzt an ein Wunder, dass das Opfer noch lebt“

Fünf Gefängnisstrafen seit dem 18. Lebensjahr

Beide wollten in Zell am See ein neues Leben beginnen: Das Opfer betrieb erst seit Kurzem einen E-Scooter-Verleih. Und der Angeklagte wollte als Tätowierer Karriere machen, sagt er im Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes Salzburg. Erst im April hatte L. das Gefängnis in den Niederlanden verlassen - fünfmal saß er schon hinter Gittern, seit er 18 ist. Über seine Vergangenheit spricht L. aber nicht - einzig, dass er früher mit Drogen zu tun hatte. In Zell am See aber wollte er „ein neues Leben führen“.