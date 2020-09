Schlüsselkarte führte Polizei zum Verdächtigen

Anfang Juli hallten sechs Schüsse durch das Zentrum von Zell am See (Salzburg): ein versuchter Mord an einem Wiener Geschäftsmann (39). Der Mann überlebte, lag einige Tage im Koma. Der mutmaßliche Schütze, ein Niederländer (31), wurde noch in der Nacht festgenommen. Er kann sich nicht mehr erinnern, sei zu betrunken gewesen. Und er meint auch: „Ich bin kein Mensch, der jemanden erschießt.“