150.000 Euro Geldstrafe für Après-Ski-Wirt

„Die Vorwürfe stimmen. Es tut mir extrem leid und ich will mich entschuldigen“, sagte der angeklagte Wirt beim Prozess im Landesgericht Salzburg. Über vier Jahre, zwischen 2014 und 2018, hatte der Gastronom in einer Saalbacher Apres-Ski-Bar Getränke schwarz an Gäste verkauft, heißt es in der Anklage. Die Erlöse wurden dabei nicht in der Buchhaltung erfasst – 350.000 Euro an Umsatz- und Einkommenssteuer atte der Wirt demnach nicht an die Finanz abgeführt. Bereits im Ermittlungsverfahren gab der Pinzgauer die Vorwürfe der Anklagebehörde zu. Mittlerweile habe er den gesamten Schaden wiedergutgemacht, ging beim Prozess hervor. Die Schwarz-Verkäufe hätten sich mit der Zeit eingeschlichen und seien mehr geworden, so der Gastronom: „Über die Folgen habe ich zu wenig nachgedacht.“