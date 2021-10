Graz-Wahl: KPÖ hat 30 Fragen der ÖVP beantwortet

„ÖVP muss sich auch nicht von Austrofaschismus distanzieren“

Insgesamt spielen die Kommunisten den Ball immer wieder an die ÖVP zurück. So heißt es etwa vor den Antworten einiger ideologischer und weltpolitischer Fragen: „Lassen wir die Kirche im Dorf bzw. das Rathaus am Hauptplatz! In den Gesprächen um die Zukunft von Graz sollte es um die Zukunft von Graz gehen - und nicht um Geschichte und Weltpolitik und die Geschichte der Weltpolitik. Die KPÖ fordert von den ÖVP-PolitikerInnen im Grazer Stadt- und Gemeinderat keine Distanzierungen von Dollfuß, Schuschnig [sic] und dem Austrofaschismus oder der demokratiefeindlichen und repressiven und autoritären Politik konservativer Regierungen etwa in Ungarn oder Polen.“