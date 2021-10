ÖVP hat 30 Fragen an die KPÖ

Angesichts der Geschehnisse rund um den Wiener Ballhausplatz mag es fast untergehen, aber auch das, was sich derzeit in und rund ums Grazer Rathaus abspielt, kann man getrost als historisch betiteln. Erstmals wird eine Frau oberste Stadtchefin werden - und das als Kommunistin. Am Donnerstag empfing Elke Kahr gemeinsam mit Robert Krotzer und Manfred Eber die ÖVP-Delegation um den designierten neuen Parteichef Kurt Hohensinner und Günter Riegler.