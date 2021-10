KPÖ zu Gerüchten: „Industrie muss nicht zittern“

Bauträger stärker in die Pflicht nehmen

Die Begrünung der Stadt - und damit für Kinder eine lebenswerte Umgebung schaffen - ist für die 47-Jährige ebenso prioritär: „Bäume, Bäume, Bäume!“, sieht Braunersreuther öffentliche wie private Bauträger in der Pflicht. Letztere will sie mit Spezialverträgen zum Handeln zwingen: „Bauherren sollten für jedes Projekt eine Kaution einzahlen und diese nur dann refundiert bekommen, wenn sie Grünräume und Spielplätze schaffen. Diese werden ja oft in Pläne eingezeichnet aber nie real.“