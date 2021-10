Einigkeit im Kampf gegen den Bahnlärm in Kärnten

Einen Schulterschluss im Kampf gegen den Bahnlärm brachte eine Konferenz am Montag in Klagenfurt. Bürgerinitiativen, Parteien und Tourismusvertreter fordern gemeinsam, auf der Wörtherseestrecke die WHO-Grenzwerte von 44 Dezibel in der Nacht und 54 am Tag einzuhalten. Die aktuelle Belastung sei doppelt so hoch.