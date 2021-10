Chat-Affäre wirft Schatten auf Landtagswahl

Salzburger ÖVP betont ihre Eigenständigkeit

Was bis dahin und dann im Frühjahr 2023 auf Bundesebene passieren wird, weiß niemand. Laufende Ermittlungen, Einstellung oder Anklage oder gar ein Prozess könnten den Wahlkampf aber durchaus beeinflussen. Die Salzburger ÖVP baut dem bereits vor. Hinter vorgehaltener Hand wird bei aller aufrechten Unterstützung für Sebastian Kurz der eigenständige, schwarze Markenkern betont. „Wir sind eine eigenständige Partei mit eigenem Statut“, heißt es. Die Opposition braucht derzeit nicht viel mehr zu tun, als die Ereignisse in Wien gespannt zu verfolgen, die quasi gratis Wahlkampfhilfe liefern. So mehren sich auch die Angriffe auf Landeshauptmann Wilfried Haslauer.