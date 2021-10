Die Salzburger Schüler müssen weiter testen

Montag und Freitag machen die Schüler einen Antigen-Test, am Dienstag gibt es zusätzlich einen PCR-Test. Das ist zurzeit der Alltag fast aller Schulen in Österreich. Die Betonung liegt hier auf fast. In Vorarlberg sind die Negativ-Nachweise nämlich seit Montag im Schulalltag nicht mehr notwendig – das hat die Coronavirus-Kommission vergangene Woche entschieden. So seien die Zahlen in Vorarlberg niedrig genug, um als einziges Bundesland im Covid-Plan auf die Stufe eins zu wechseln.