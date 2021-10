Komplizen angezündet: Mordprozess gegen Trio

In Linz stehen drei Letten vor Gericht. Sie sollen im September des Vorjahres einen Landsmann in einem Hotelzimmer niedergeschlagen, mit Rum übergossen und angezündet haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen schwere Körperverletzung und Mord durch Brandstiftung zur Last. Der 50-Jährige starb einige Tage später. Das Quartett dürfte ursprünglich nach Linz gekommen sein, um Scheckbetrügereien zu begehen. Dabei kam es offenbar innerhalb der Gruppe zu einem Streit.