Russen trauen den eigenen Impfstoffen nicht

Noch immer wütet das Coronavirus auf verheerende Weise in Russland. Die Corona-Zahlen erreichten am Wochenende neue Rekordwerte. Pro Tag sterben fast 1000 Menschen an dem Erreger. Dennoch wollen sich viele Russen nicht impfen lassen: Das Vertrauen in das von Moskauer Forschern entwickelte Vakzin Sputnik V ist gering - doch Präsident Wladimir Putin lässt keine Impfstoffe aus dem Ausland zu.