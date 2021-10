Eiskalte Tage am Berg und frostige Nächte im Tal

Im Osten und Südosten startet der Montag mit Restwolken, in der Südsteiermark und im Südburgenland kann es zunächst auch noch ein wenig regnen. Weiter im Westen und Norden scheint die Sonne oft schon von Beginn an, nur stellenweise gibt es Nebelfelder. Im Tagesverlauf setzt sich dann auch im Osten und später auch im Südosten sonniges Wetter durch, im Laufe des Nachmittages ziehen dann aber von Nordwesten her schon die nächsten hohen Wolkenfelder heran. Der Wind weht mäßig aus West bis Nord, nur im Süden ist es windschwach. Frühtemperaturen liegen bei minus zwei bis plus acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen zehn bis 16 Grad.