Experten entdecken Spuren von Beben im Gestein

Deutsches Forscherteam vor Ort

Das deutsche Forscherteam will erfahren, ob die Erdbebenlinie im Gailtal noch aktiv ist. Krawanja-Ortner: "Die Geologen haben zahlreiche Gesteinsproben in Süd- und Osttirol von unseren Alpen und auch in Slowenien entnommen. Die Forscher wollen herausfinden, welche Störungen bei uns seit Beginn der Eiszeit seismisch aktiv waren und eventuell für die jüngsten großen Erdbeben verantwortlich waren.