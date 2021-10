Per Bus aus Graz in die Therme ins Südburgenland

In knapp 80 Minuten aus Graz im komfortablen Bus bequem in den Liegestuhl in einer Therme in Bad Tatzmannsdorf oder Stegersbach, zu einer Tour entlang eines idyllischen Radweges oder in einen Weinkeller - der Südburgenlandbus macht’s möglich. Die neue Direktverbindung soll mehr steirische Gäste zu einem Ausflug ermuntern und für Aufwind in den Tourismusregionen sorgen.