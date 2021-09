Pandemie: Jugend sorgt sich um Zukunft

Auch die Impfung ist ein Thema, welches die jungen Salzburger stark beschäftigt. „Viele können das schwer einordnen, was passiert, wenn sie sich impfen lassen“, erzählt Michael Schmeikal, Sozialarbeiter in Grödig. Die Sorgen der Jugend spiegeln sich auch in der Bettenbelegung der Salzburger Kinder- und Jugendpsychiatrie wieder: Hier waren am Mittwoch alle Betten belegt.