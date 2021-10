Knallgas-Experiment geht schief - drei Verletzte

Im Hegau-Gymnasium in Singen (Baden-Württemberg) ist am Freitagmittag ein Experiment im Chemieunterricht ordentlich daneben gegangen. Ein 50-jähriger Lehrer der Schule war während des Unterrichts im Begriff eine Knallgasprobe in einem Digestorium vorzuführen. Es kam aber unerwartet zu einer größeren Umsetzung des vorbereiteten Gemischs, wodurch ein lauter Knall und eine Druckwelle entstand, die das Gehäuse des Laboratoriums beschädigte.