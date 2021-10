Salzburger verhandeln bei Metaller-Löhnen mit

Mit Peter Marchl verhandelt ein Salzburger bei den wichtigen Lohnrunden der Metaller mit. Die Ergebnisse der Branche sind Jahr für Jahr richtungsweisend für die Verhandlungen der anderen Sparten. Heuer soll, im Gegensatz zu 2021, wieder ein sattes Plus heraus schauen. Marchl erklärt, wie man auf die Forderung von plus 4,5 Prozent kommt. Am Montag steht die zweite Verhandlungsrunde an.