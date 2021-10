Team mit einem Tag Verspätung auf Färöer gelandet

Das österreichische Fußball-Nationalteam ist mit einem Tag Verzögerung auf den Färöern gelandet. Am Vortag waren Landungen auf den Inseln im Nordatlantik wegen der Wetterbedingungen unmöglich gewesen, die Österreicher verbrachten daher entgegen ihrem ursprünglichen Plan eine Zusatznacht in Wien. Am Freitag klappte es trotz dichter Bewölkung. Der Wind hatte nachgelassen, das ÖFB-Team setzte am frühen Nachmittag pünktlich auf dem Flughafen Vagar auf.